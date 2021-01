"No está buscando dinero": así se definió la salida de Alejandro Hohberg de la U

Si hay algo no ha hecho la dirigencia de la U en esas semanas es levantar el teléfono. No sabemos si es por una estrategia o es por que directamente no están trabajando. A los hinchas, de todas formas, no les ha gustado esta actitud.

Tenemos los casos de las no renovaciones de Millán, de Urruti, de Dos Santos, en donde quedá claro que no llamaron, ni se interesaron por que se queden. Así también pasó con las posibles llegadas de Kevin Sandoval, Jordan Guivin y con el paraguayo Jorge Ortega.

Con Hohberg, todos pensaban que era un tema económico, sin embargo este jueves, con las especulaciones de su llegada a Sporting Cristal, Gustavo Peralta comunicó que este no fue el motivo. Por el contrario, confirmó la tendencia de la inoperancia de la directiva merengue.

La idea del jugador y su entorno era quitar la cláusula automática y armar un nuevo contrato luego de que el cuadro crema había rechazado su salida a la U de Chile. Y si se quedaba con el mismo contrato para el 2021 iba a ser por debajo de cualquier oferta que tenía. (2/4) — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) January 7, 2021

"La decisión que tomará sobre su futuro no es un tema solo de dinero, si no principalmente de competencias que enfrente al club que vaya. Deseaba jugar la Libertadores con la U, pero no se dio la llamada para renovar", señaló el periodista.

"La idea del jugador era reunirse con la U y armar un nuevo contrato, pero esto no se dio y no hubo ningún contacto más. Me indican que Hohberg no está buscando dinero, si no la gloria y volver a la selección", complementó en un hilo en twitter.

Además de esto, este comunicador comunicó que tiene ofertas del Medio Oriente, China y Perú (SC) y que si fuera por plata ya se habría ido al Medio Oriente. Por ahora, igual, no hay nada definido.

Hay ofertas por Hohberg del Medio Oriente, Chile y Perú (la más concreta Sporting Cristal). Me indican que si fuera por plata ya hubiera elegido Medio Oriente. Incluso cuando Hohberg sale de Alianza a la U fue ganando menos. En cualquier momento se anuncia su nuevo club. (4/4) — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) January 7, 2021

