"No me gustó la manera": Luis Ramírez contó cómo se decidió su salida de Alianza Lima

Luis Cachito Ramírez es un jugador diferente. Siempre que estuvo en el fútbol peruano destacó en los clubes en donde jugó.

En Alianza Lima también demostró su calidad. De hecho, en la final que los Íntimos no pudieron ganar, el mediocampista metió el primer gol, tras un golpe de cabeza que ilusionó a todos los Blanquiazules.

Llegó el fin de año y una noticia sorprendió a todos: Cachito no continuaría en Alianza Lima. Meses después, detalló cómo fue la situación y las decisiones que pesaron en su contra.

"No me voy porque realmente me haya querido ir. Realmente siempre me sentí muy bien en Alianza, son cosas del fútbol, pero no me gustó la manera", comenzó. "Yo no continúo en Alianza por una decisión de adentro", agregó.

"Había dos grupos, uno que me quería y otro que no, y al final se tomó la decisión de que no siga", detalló."Me sorprendió es que del grupo que no me quería era gente que pensaba que sí (me quería)", aseguró.

Para terminar, le tiró una chiquita a la dirigencia victoriana: "Incómoda que la gente (directiva) actúe de una manera que tú no lo harías". Así, Ramírez habló de su salida de Alianza ¡Fuerte lo de Cachito!

Lee También