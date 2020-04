No tuvo filtró: el fuerte cruce entre Teo Gutierrez e Iván Valenciano

En las últimos meses, Iván René Valenciano ha realizado algunos comentarios que no tienen muy satisfechos a los hinchas del Junior. Teniendo en cuenta lo anterior, Teofilo Gutiérrez fue entrevistado y en ese espacio fue bastante directo en contra de uno de los ídolos del club barranquillero.

"No, es que a mí no me molesta si opinan de mí porque eso me ayuda a crecer como persona y como deportista. Ya sé convivir con eso, al contrario eso me ayuda. Es como en tu trabajo, te tienen que criticar para sobresalir de los demás, preocúpate cuando no hablen de ti", le contó al periodista Eduardo Luis López.

El atacante del cuadro barranquillero se sintió golpeado con las declaraciones del ahora comentarista deportivo y presentó su incomodidad. "Lo malo de él es que se está metiendo con la institución que le dio de comer, con la gente de Junior que lo quiere mucho", aseguró.

Teo reconoce que a nivel futbolístico Valenciano marcó historia, pero en estos últimos tiempos las cosas parecen cambiar. "Está perdiendo credibilidad ahí y no es justo porque él es ídolo de todos, y ha dejado una huella importante en el Junior, es el goleador del fútbol colombiano entonces tiene que cuidar esa imagen", apuntó.

"Ahora está cobrando por hablar entonces tiene que cuidar su trabajo", fue el picante cierre de la declaración del punta juniorista.

