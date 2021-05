Nos alegra a todos: ¡Russo recibió la vacuna contra el coronavirus!

Esta noticia trasciende colores y es una de las mejores que recibió el fútbol argentino en el último tiempo. Miguel Ángel Russo recibió la vacuna contra el coronavirus. El entrenador de Boca recibió la primera dosis hace algunas horas y la imagen se hizo viral en las redes sociales. Mañana estará presente en La Bombonera para el duelo entre el Xeneize ante Lanús.

El director técnico del equipo de la Ribera es uno de los tantos pacientes de riesgo que tiene el país. El Palomo, como le dicen sus excompañeros, tiene 65 años y fue diegnosticado de cáncer de próstata en el año 2017 y tiempo después logró recuperarse. Este sábado recibió la vacuna a través del PAMI, en la provincia de Buenos Aires.

+ La foto de Russo tras ser vacunado

Miguel venía tomando las máximas precauciones para no contagiarse del virus. De hecho, en la vuelta del fútbol, que se dio en uno de los picos en nuestro país, el club había decidido que el DT no viajara para los compromisos de Copa Libertadores disputados en el exterior. Además, cuando el Xeneize tuvo ese brote masivo dentro de la burbuja, el ex entrenador de Cerro Porteño y Alianza Lima fue llevado a su casa.

Ojo, esto no significa que Russo esté curado ni mucho menos. La cabeza del cuerpo técnico del club de Brandsen 805 continuará con los cuidados extremos para seguir escapándole al COVID-19. De todas formas, que haya sido vacunado es una hermosa noticia para Boca y para todo el mundo del fútbol. ¡Grande, Miguel!

