"Nos encantaría": Corinthians habló sobre la posible vuelta de Tevez

A comienzo del año 2005 y luego de ganarlo prácticamente todo con la camiseta de Boca Juniors, Carlos Tevez abandonó el fútbol argentino por primera vez en su por entonces joven trayectoria como jugador profesional. Corinthians, una de las entidades más populares de Brasil y de todo el mundo, confió en los servicios de aquel interesante delantero que, paralelamente, venía de ser parte de la conquista de la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 con la Selección Argentina.

Y Tevez no demoró en ganarse el cariño de todos los aficionados de Corinthians. Si bien no estuvo mucho tiempo en el Timao se despachó con la muy importante suma de 46 anotaciones en 77 encuentros oficiales, siendo absolutamente determinante para ganar el Brasileirao. Pero en 2006 lo buscaron desde el viejo continente y se marchó a West Ham United, equipo que militaba en la Premier League de Inglaterra y donde estuvo solamente una temporada antes de dar el salto de calidad.

Carlos Tevez en el reciente título de Boca. (Foto: Getty)

En ese contexto, en muchas oportunidades se mencionó la posibilidad de que Tevez, que posteriormente defendió las camisetas de Manchester United, Manchester City, Juventus y Shanghái Shenhua volviera a las filas de Corinthians. Y ahora, ya con 36 años de edad y luego de darle un nuevo título a la institución Xeneize, ese rumor volvió a decir presente en el territorio brasileño. Por ello es que Andrés Navarro Sánchez, presidente de dicho club, se pronunció al respecto.

"Nos encantaría que vuelva pero no hubo ningún contacto con su representante ni con Boca Juniors. Este momento del fútbol es muy complicado porque está todo parado y no hubo conversaciones con nadie. Carlos Tevez es un ídolo en Corinthians y la torcida lo quiere mucho. Después de Ronaldo, es de los más queridos, pero no hubo ninguna comunicación con su representante ni nada. Es muy complicado, el fútbol está parado y no sabemos cuándo va a volver", comenzó afirmando.

"Cualquier club en el mundo querría a Carlitos. Todo es posible pero no hay nada oficial de su regreso al club", profundizó Navarro Sánchez en declaraciones brindadas a FM 94.7. Cabe destacar que Tevez tiene contrato con el conjunto actualmente comandado tácticamente por Miguel Ángel Russo hasta el 30 de junio, aunque la idea de Jorge Amor Ameal y de toda la cúpula dirigencia de Boca es renovar el vínculo.

