"Nunca la suelta": Joazhiño Arroé se hizo tendencia tras el partido de Alianza Lima

Alianza Lima aún no encuentra el juego que busca su entrenador. Ya van jugando tres partidos desde que volvió el fútbol y aún no saben lo que es ganar.

Más allá de los resultados, Mario Salas no ha podido tampoco demostrar la utilidad de su propuesta. Los Íntimos no juegan bien y las críticas no tardan en llegar.

Los jugadores, por ahora, tampoco vienen destacando. Este lunes se enfrentaron a Melgar y el chileno mandó un equipo con muchas novedades ya que tenían 7 bajas.

Uno de los que volvió al once titular fue Joazhiño Arroé. El 10 arrancó por el medio y, hay que decirlo, no cumplió con las expectativas.

Terribles 30’ de Arroé en Alianza. Solo 28.6% de pases acertados y perdió el balón 10 veces, mientras que buen arranque de Joel Sánchez que está ganando muchos duelos. pic.twitter.com/VMeiUAlDuD — Enrique de la Rosa (@EnriquedelaRosa) September 7, 2020

El mediocampista perdió muchos balones y en las redes comenzaron a criticarlo. Fue tan bajo su rendimiento que terminó siendo tendencia.

De hecho, algunos periodistas compartieron las estadísticas del 10. La verdad, no fueron nada favorables. Así, Alianza, Salas y Joa muestran que tienen aún mucho por trabajar ¡A meterle!

Muy interesante los duelos entre Othoniel Arce y Rubert Quijada y el de Jhoazinho Arroe consigo mismo. — Error Arbitral (@ErrorArbitral) September 7, 2020

