Joazhiño Arroé y el descenso de Alianza Lima: "La camiseta no gana partidos"

Alianza Lima se fue a segunda división el sábado 28 de noviembre. Perdieron contra Sport Huancayo, Carlos Stein los pasó en la tabla y los mandó a la baja. Los hinchas lo sufrieron más que nadie.

Obviamente, hubo más de un responsable. Jugadores, comando técnico y dirigencia no estuvieron a la altura del club y lo terminaron haciéndolo descender. Por ello, sacaron a algunos futbolistas, a Ahmed y a Víctor Hugo Marulanda.

Uno de los que también salió fue Joazhiño Arroé. Este domingo se conoció su salida y este lunes habló con Voces del Fútbol al respecto: "Hace meses que no hablo con la prensa. Lo primero que quiero decir, será la primera y única vez que hablaré, pedir disculpas a la familia aliancista por este año nefasto, no lo merecen".

"Les pido perdón a todos por hacer que sufran en casa, eso no lo merece ningún club, menos uno tan grande como Alianza. Sabemos que el mayor porcentaje de culpabilidad es para nosotros", continuó el que usó la camiseta número 10.

"La camiseta no gana partidos. Hubieron jugadores con mucha calidad futbolística que no estuvieron a la altura de años atrás. Era un miedo que sentíamos. No voy a hablar de los técnicos", agregó.

Así, el atacante habló este lunes. No quiso referirse a la dirigencia, ni tampoco a los entrenadores. Asumió la responsabilidad de los jugadores y pidió perdón ¡Ojalá los otros hagan lo mismo!

