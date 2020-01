Nos sorprendió a todos. Sin filtro, Néstor Ortigoza confesó que un dirigente le había ofrecido dinero por "ir para adelante, y para atrás también".

Al confesar el resultado final que tuvo el partido que finalmente no estuvo arreglado gracias a la honestidad del jugador, según cuenta él, muchos sacaron conclusiones.

Y todo indica que se trata de un duelo que Rosario Central perdió ante Independiente, y así evitó verse las caras con Newell´s por la Copa de la Superliga.

Pero claro, el argentino nacionalizado paraguayo jamás dijo nada sobre ningún encuentro, club o persona en particular.

De igual manera, tanto Diego Cocca, actual DT del Gigante de Arroyito, como el presidente de la institución, le saltaron a los talones tras ver dichas declaraciones.

El mediocampista, en la conferencia de prensa tras ser presentado como nuevo refuerzo de Estudiantes de Río Cuarto, siguió con esta novela y le sumó un nuevo capítulo.

"No es conveniente que ahora hable de ese tema, lo que sí quiero dejar en claro es que yo de Central no dije nada, ni del presidente, él se puso el saco solo. Es un tema del que no quiero hablar porque hoy estoy feliz de empezar un proyecto con Estudiantes. Entonces, no corresponde que lo hable hoy", expresó.

