Óscar Córdoba eligió al jugador más importante de Boca: "Es fundamental"

Habiendo desembarcado en Boca a mediados del 2018, Sebastián Villa no tardó mucho en convertirse en una de las principales figuras del equipo comandado al día de la fecha por Miguel Ángel Russo. El colombiano, con el correr de los partidos, pasó a ser una de las piezas más importantes del ataque del Xeneize.

Aunque la habilidad del ex Deportes Tolima usualmente es posicionada por debajo de la calidad de compañeros como Edwin Cardona o Carlos Tevez, este miércoles, en diálogo con ESPN, Óscar Córdoba, reconocido e histórico ex arquero del cuadro de La Ribera, no dudó en valorar y resaltar el estilo de juego de Sebastián.

#ESPNF12 �� | ESPN



¿EL MEJOR DE BOCA?



Para Oscar Córdoba, Sebastián Villa es el futbolista del Xeneize que marca las diferencias en los momentos complicados. pic.twitter.com/cV3kFGcMdg — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) April 21, 2021

Analizando el presente del veloz atacante colombiano, el portero, luego de ser consultado sobre el mejor jugador que Boca tiene actualmente a disposición, marcó: "Villa es un jugador fundamental porque es permanentemente utilizado por todos los jugadores, que entienden que con el tienen una forma de soltar al equipo en ataque".

Exteriorizando que Villa es una de las llaves del éxito que el Xeneize tiene a sus servicios para resolver varias jugadas, Córdoba completó: "¿Estás estancado? ¿No tenés cómo responder? Le tiras un pelotazo a Villa y sale a correr, genera peligro, intención y la confianza que todo el mundo necesita. Mejoró su puntería, está haciendo goles y da tranquilidad".

+ Se viene el debut del Xeneize en la Libertadores:

Este miércoles, desde las 19 horas, el equipo argentino chocará contra The Strongest en lo que será el debut de ambos por la Copa Libertadores. Aunque la formación del Xeneize todavía no está confirmada, se especula que Villa será uno de los pocos titulares presentes desde el arranque en un once que contará con un extenso puñado de suplentes.

Lee También