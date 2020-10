Ruggeri: "Boca no era grande cuando yo jugaba ahí"

Como todos los días, en 90 Minutos, llega un momento donde Óscar Ruggeri empieza a contar distintas cosas de su carrera. Hoy, el Cabezón se refirió a lo difícil que fue su salida de Boca para llegar a River, una decisión que la sufrió por la reacción de la barra brava del Xeneize.

Hablando con Sebastián Vignolo, el campeón del mundo recordó: "Yo quería jugar en un equipo grande y feliz en de esa decisión. Yo no estaba en un grande, Boca no era grande en ese momento, era de lo peor que había. 6 años jugué en Boca, cobré sólo una vez. En el 81 cuando llegó Maradona. Después no cobré nunca más un contrato firmado".

Además, argumentó: "No teníamos ropa. Entrenábamos los de provincia en provincia, los de capital en capital. Íbamos con los autos a los partidos. Entré a River y parecía que había entrado a Europa. Totalmente distinto, cambió todo: los jugadores cobraban, no se quejaba nadie, todo normal".

"Pollo, tuvimos que pintarle el número a una camiseta. Feliz de la vida de la decisión que tomé y gracias a Dios porque vinieron un montón de cosas. Campeón con Argentina en el 86, con River en el 86, River me dio la posibilidad de seguir avanzando en mi carrera", cerró el Cabezón.

Ruggeri jugó en Boca entre 1980 y 1984, después pasó a River, donde estuvo hasta 1988, y logró ganar la Copa Libertadores y la Intercontinental.

+ El video:

#90MinutosESPN �� | ESPN 2



EL BAUL DE LOS RECUERDOS



El Cabezón Ruggeri recordó la histórica patada que recibió por parte de Passucci. ¡Atención a lo que contó de Boca en ese momento! pic.twitter.com/LdsnrcVNpY — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) October 28, 2020

Lee También