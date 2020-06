Oscar del Portal fue acusado de racismo contra Usain Bolt y respondió: "No tiene sentido"

El racismo mata. En los últimos días hemos sido testigo de todo lo que puede ocasionar este problema que acosa al mundo y a la sociedad.

Obviamente, Perú no es excepción. En un país muy diverso como el nuestro, la violencia racial está presente en la vida cotidiana de todas las personas, así no nos demos cuenta.

Con toda esta nueva ola de acusaciones, periodistas como Alan Diez fueron señalados. Un mujer afroperuana recordó cuando este se comportó denigrantemente hacia ella, no solo por ser afroperuana sino también por ser mujer. El entonces reportero aún no se manifiesta al respecto.

Oscar del Portal también fue acusado. "El racismo a las personas afro esta tan engranado aca. No olvido que cuando vino Usain Bolt, Oscar del Portal queria que baile festejo", señaló Cecito, un usuario de twitter.

Tras ver esto, el conductor no se quedó callado: "¿Por pedirle que baile una danza peruana? ¿Si le pedía Huayno o marinera si estaba bien? Por favor, ese día fue espectacular y no tiene sentido que veas racismo donde no lo hay. Buen día".

Así, el Chato respondió a la acusación. Al menos él, sí dijo algo. Por el caso de Alan Diez, situación más antigua, aún no hay manfestaciones.

