Lunati explotó contra el VAR: "A River lo cagaron"

Analizando lo que dejó la dolorosa eliminación de River de la Copa Libertadores, Pablo Lunati, ex árbitro del fútbol argentino, no dudó en dejar en claro su postura con respecto a la implementación del VAR en el deporte en el cual supo impartir justicia por varios años.

En diálogo con presión alta, dejando en claro que el pensamiento en cuestión siempre lo mantuvo a pesar de las acciones favorables o negativas que River recibió en el último tiempo, Lunati abrió: "Gracias a Dios, hace muchos años que dije que esto era una porquería y un mamarracho. A favor o en contra, sigo pensando que esto es una porquería".

"���� ������ �������������� ���� ������������Ó ������ ��������������Í��"@PabloLunati22, ex árbitro e hincha del Millonario, analizó la eliminación y el uso de la tecnología: "Hoy a River no lo dejaron pasar" pic.twitter.com/KuhU41ZiJf — ⚡ Presión Alta ⚡ (@presionalta) January 13, 2021

Apuntando contra Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, y Wilson Seneme, Presidente de la Comisión de Árbitros de la Conmebol, el ex colegiado argentino continuó: "Más allá que yo pueda saber hoy el tiempo que se tomó el árbitro, todavía estoy esperando que vayan a revisar el puñetazo del arquero para que no parezca tan evidente que no podíamos pasar, o porque estábamos jugando con el equipo del presidente (Jair Bolsonaro) o porque Seneme es el que pone los árbitros".

Manifestando que lo sucedido en Brasil tuvo la clara intención de perjudicar a River para que no pueda avanzar a la siguiente instancia de la Copa Libertadores, Lunati completó: "Lo obvio es obvio, y hay que cobrarlo, No tengo dudas que a River lo cagaron, no lo dejaron pasar".

Lee También