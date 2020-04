Para no creer: la fuerte editorial de Carlos Antonio Vélez a los jugadores del FPC

El fútbol en el país lleva más de un mes detenido y parece que está afectando más de la cuenta. En últimos días, siete equipos fueron de nuestro fútbol fueron denunciados por algunos comportamientos incorrectos en medio de la pandemia. Tras conocer esta situación, Carlos Antonio Vélez no lo soportó y les tiró con mucha fuerza a los jugadores que realizaron estos reclamos.

"A mí me enseñaron hace muchisimos años en la Facultad de Derecho que el que está en mora no exige mora. Yo que voy a estar pidiendo, exigiendo por el incumpliento ajeno si soy incumplido. Eso está claro y los equipos se deben comportar y cumplir. Nosotros metimos en una urna de cristal a estos muchachos Y es un tema universal, intocables. Vaya que uno critique a los moustruos, a las figurotas, las extraordinarias sensaciones paridas por el Olimpo, pucha en redes sociales te trituran. Cómo se atreve a criticar al glorioso inmarcesible e inmaculado Fulano de tal, son seres humanos como nosotros, privilegiados y bendecidos por Dios", fue el inicio de su editorial durante el último programa radial transmitido en Antena 2.

El experimentado periodista no se presentó en acuerdo con la actitud de los jugadores y criticó la forma en la que muchos desempeñan sus labores durante la realización de las diferentes competencias. " No entiendo lo que pasa a la hora de cumplir las obligaciones salgan con lo que salen algunos. Que les cumplan los clubes y sus patronos es una obligación. Pero ellos también tiene que cumplir y cuando toque trabajar hay que ir a trabajar. No hay ciudadanos en el mundo hoy por hoy en medio de la pandemia que tenga más garantias que las que se les están ofreciendo a traves de protocolos rigurosos a los jugadores de futbol", sentenció.

Vélez señaló que los futbolistas se encuentran exigiendo la no rebaja de sus sueldos y que aparentemente pareciera como si ellos tuvieran muchos más derechos que las demás personas.

"Uno los ve haciendo llorando o haciendo más ruido, tendrían que esta calladitos. Porque ningun trabajador que estan enfrentando esta situación tienen tantas garantias como las que se les está ofreciendo a los jugadores de futbol en el mundo. Los jugadores están en una urna de cristal y por culpa de nosotros se creen unicos e irrepetibles", puntualizó.

