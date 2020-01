Leandro Paredes en @TyCSports:



�� "Prometer, no prometo nada. Sé que voy a volver. Ojalá que me quieran el día que quiera volver"

�� "Hablé con De Rossi antes de la conferencia, me dijo que iba a dejar, que extraña mucho a la hija. Tenía ganas de volver, se entiende" pic.twitter.com/EIz0TY7P1l