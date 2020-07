Pedro Franco dice que tiene muchas ganas de regresar al plantel de Millonarios

El fútbol no ha regresado a nuestro país, pero varios clubes empezaron a mover sus plantillas. Los motivos son obvios, ya que, la crisis económica a causa de la llegada del coronavirus generó muchisimas dificultades en estas instituciones, quienes obligadamente ven la necesidad de recortar contratos.

En últimos meses varios rumores vinculan una posible regreso de Pedro Franco a Millonarios y en entrevista con El Vbar de Caracol Radio, el defensor confirmó su postura que posiblemente ilusiona a los hinchas.

#ElVBARCaracol



"Entiendo la complicada situación económica que vive Millonarios (...) Estoy dispuesto a sentarme a hablar con ellos": Pedro Franco, jugador colombiano.



Escúchenos de lunes a viernes, de 2 a 4 PM, por Caracol Radio

"La disposición mia es entregarme como profesional y como lo he hecho en todos los lugares en los que

he estado. Entiendo la situación que se vive en Millonarios, no solo ellos sino muchos equipos en Colombia. Teniendo esa sensatez estoy dispuesto hablar con ellos", dijo.

Franco además remarcó que Millonarios lo siente como su casa y que es un club en el que le gustaria estar.

#ElVBARCaracol



"Sí, me gustaría volver a Millonarios (...) Es un club que considero mi casa": Pedro Franco, jugador colombiano.



Escúchenos de lunes a viernes, de 2 a 4 PM, por Caracol Radio

Sobre su traspaso aún no habría una definición y adelantó que se encuentra a la expectativa. "Considero que las personas que toman las decisiones en el club lo están evaluando", confirmó.

