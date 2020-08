Peñarol está muy interesado en los servicios de Michael Rangel

Michael Rangel fue uno de los hombres claves en el campeonato del América de Cali. Debido a la emergencia sanitaria que se vive en varios lugares del planeta el delantero no pudo continuar con el conjunto escarlata y tuvo que regresar al Junior, equipo que no pretende hacerle un lugar.

El prestamo por el nacido en Bucaramanga terminó hace pocos meses y en la insttiución escarlata no pudieron hacer la compra de sus pase. En su retorno a la institución barranquillera su lugar en el once titular no se negocia, ya que, el entrenador del cuadro Tiburón respeta su trabajo, pero tiene claro los jugadores con los que enfrentará los retos correspondientes de este segundo semestre del año.

Debido a esta situación la dirigencia del equipo de la capital del Atlántico está analizando el futuro inmediato de un hombre importante en la zona del ataque. Junior aguarda pacientemente la presencia de algunas ofertas que cumplan con sus pretenciiones económicas.

Según el periodista Diego Rueda, un equipo del continente estaría muy interesado en el cafetero, pero la parte económica es, por ahora, lo único ayuda en la mesa de negociaciones.

Peñarol de Uruguay está muy interesado en llevar a préstamo a Michael Rangel, jugador de Junior, pero por ahora la oferta es muy baja. — Diego Rueda (@diegonoticia) August 25, 2020

El comunicador sostiene que el Peñarol de Uruguay habría presentado una oferta y pretende un préstamo por el futbolista, pero la cifra es bastante baja para los intereses de la institución rojiblanca. ¿Comenzará una nueva novela?

