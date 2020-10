Perú se siente estafado: el árbitro y el VAR le regalaron un penal a Brasil

La Selección de Perú y la Selección de Brasil protagonizaron un verdadero partidazo en la segunda jornada de las Eliminatorias. Lamentablemente, el buen papel de los dos equipos se vio opacado por el accionar del árbitro del duelo, Julio Bascuñan.

Cuando el encuentro se encontaba 2 a 2 y quedaban 10 minutos para el final del duelo, en una jugada que cambió de izquierda a derecha, un futbolista visitante metió el centro, Neymar no llegó a golpear el balón y se tiró al césped.

El juez no dudó ni un segundo y cobró penal. La jugada la vieron desde el VAR y no llamaron al árbitro para que vuelva a ver la acción. Es clarísimo: no pasó absolutamente nada.

El delantero de Paris Saint Germain, quien jugó un partidazo, cambió el tiro desde el punto penal por gol y le está dando la victoria al conjunto de Tité.

¡Escandaloso!

+ Video de la jugada:

Otro penalti para Brasil, otro penalti que se inventan sobre Neymar.

���������� pic.twitter.com/9FmZVzou0a — Beli ❃ (@BelialFCB) October 14, 2020

+ Video del gol:

GOLO | GOAL | GOL



el tercero de @CBF_Futebol! lo hizo Neymar de penal#EliminatoriasSudamericanas pic.twitter.com/gJGecl7O1v — ➿ (@BocaJrsGolo) October 14, 2020

+ Estadísticas del partido:

