Messi y Cristiano Ronaldo, condicionados por un Neymar que en 2025 apunta a salir de Arabia

Neymar es el hombre del año por un fútbol de Arabia Saudita donde ya no se descarta nada. El medio árabe Waleed y UOL en Brasil no dudan de que el crack de la Verdeamarelha puede dejar Al-Hilal en enero del 2025. Lionel Messi, Inter Miami, Cristiano Ronaldo y todo el proyecto de la Saudí Pro League, con claros efectos colaterales en caso de que ocurra dicho hecho.

150 millones de euros cobra Neymar, ha jugado solo 7 partidos con el equipo de Riad y de momento una lesión le saca de los terrenos de juego hasta 2025. Una nueva falla muscular del brasileño levanta el enojo de una directiva donde analizan, según relatan en Waleed y UOL, si ha llegado o no el momento de rescindir el contrato del jugador. En caso de que sea la solución a toda la trama, indican que Al-Hilal quiere a CR7 como reemplazo de Ney. Un fichaje desde Al-Nassr será más que sencillo teniendo en cuenta como dichos clubes hacen parte del Fondo PIF.

Por Arabia se temen que Neymar llegue al final de su camino por tierras saudíes. También que cambie de continente una vez más y apenas 12 meses después de abandonar PSG para unirse al Al-Hilal. Los rumores de un regreso al Santos que volverá a primera división en París o unirse a Lionel Messi en la MLS junto a los Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba empiezan a ser cada vez más no solo una posibilidad.

La figura de Neymar supone una de las 8 fichas de extranjeros que pueda usar Al-Hilal en la presente temporada. La poca participación del brasileño en el equipo de Jorge Jesús tras una inversión histórica para el club obliga a decisiones de peso. Los medios mencionados hablan de una ecuación donde hacer que CR7 sea su reemplazo ya se encuentra en la mesa de los jeques de Oriente Medio. El ex Barcelona, PSG y Santos tiene contrato hasta el 30 de junio del 2025.

Por Arabia no dudan que CR7 puede ser el reemplazo de Neymar por Al-Hilal en el 2025: IMAGO

Publicidad

Publicidad

“Sentí como si fuera un calambre, pero muy fuerte. Me haré pruebas y espero que no sea nada grave…Es normal, después de un año, que esto pase. Los médicos ya me habían avisado. Por eso tengo que tener cuidado y tener más minutos para jugar”, declaraba el propio Neymar sobre sus últimos problemas físicos que han desatado toda esta jauría de rumores a solo 5 semanas de que se abra el mercado de enero. En Riad se duda del compromiso del nacido futbolísticamente por el Peixe.

ver también Es compañero de Julián Álvarez: la MLS ya tiene al heredero de Messi cuando el argentino se retire

¿Cuándo termina contrato Cristiano Ronaldo?

Para sorpresa de muchos, o no, CR7 también culmina su vinculo contractual con Al-Nassr sobre el 30 de junio del 2025. Desde su llegada a finales del 2022, el luso suma un total de 74 goles y 18 asistencias a lo largo de 84 partidos que ejemplifican su vigencia para un torneo como la Saudí Pro League. Una rescisión en el contrato de Neymar tocará de lleno el futuro de los Cristiano y Messi según indican por Oriente Medio.

Los números de Messi y Neymar juntos

Si miramos solo lo hecho por el Camp Nou, ambos cracks formaron una gran amistad que dio títulos a un Barcelona donde jugaron 161 partidos como dupla de ataque. Se asistieron en 56 goles y gracias a su sociedad con Luis Suárez, dieron al conjunto culé la que de momento es la última UEFA Champions League en la historia de la entidad. Si miramos por encima lo hecho por ambos en PSG, aparecen más de 30 goles asistidos entre ambos y un total de 3 títulos locales por la Ligue 1 entre copas y trofeos de primera división.

Publicidad

Publicidad