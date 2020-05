Picante: entrenador mandó indirecta a Alianza Lima por su mal inicio del Apertura

La noticia deportiva más relevante de esta semana fueron las palabras de Gareca. El entrenador de la Blanquiroja comenzó a presionar fuerte para que la liga 1 empiece cuanto antes.

El Tigre está buscando tener un universo importante seleccionable para las próximas eliminatorias que, como ya anunció la CONMEBOL, iniciarían este año sí o sí.

Para ello, la idea es que los entrenamientos arranquen las próximas semans y el torneo a inicios de julio. Para ello, habrá mucho pan por rebanar, pues lo primero en lo que hay que pensar es en los protocolos de salud.

Otro punto a tener en cuenta es la modalidad del torneo. Justo a esto se refirió Carlos Bustos que aprovechó para mandarle una indirecta a Alianza Lima y Sporting Cristal, quienes arrancaron mal el apertura.

"Nosotros tenemos una postura bien clara, lo que primero quisiéramos es que el torneo siguiera como estaba pero el problema es la logística de viaje de los planteles y entonces es difícil de poder hacer", señaló el entrenador de Melgar. "Hay algunos equipos grandes que no arrancaron bien que quieren que comience todo de cero pero no me parece", agregó para los Celestes y Blanquiazules.

"Estuve pendiente de las declaraciones de Ricardo Gareca, no solo las compartimos, creemos que es necesario porque más allá del problema que estamos viviendo ya están dadas las condiciones para que los clubes puedan volver a entrenar en la forma que indican los protocolos", manifestó después sobre las palabras del Tigre. "Nosotros tenemos todo listo, estamos a la espera de que nos autoricen", finalizó el DT.

