Vignolo: "No sería loco que Tévez se retire"

El último fin de semana, Carlos Tévez recibió la dirísima noticia del fallecimiento de su padre, algo que se veía venir por sus propios testimonios pero que no deja de ser doloroso. Por este hecho, Carlitos abandonó la concentración de Boca en Rosario y no formó parte del equipo ante Newell's.

Boca, entendiendo el momento, le dio la libertad a Carlitos para que regrese a las prácticas cuando lo sienta conveniente. Tras la ausencia del último martes, el Apache tampoco se hizo presente este miércoles en Ezeiza, algo totalmente entendible.

Sin embargo, a Sebastián Vignolo le llamó la atención que el 10 aún no haya vuelto a los entrenamientos, y analizó la situación: "Algunos me dicen que estaba muy golpeado. Cuando te pasan estas cosas tenes dos opciones: hacer el duelo y retomar rápido tu vida o ponerte a pensar todo. En estas situaciones empezás a tomar nocion del dia a dia, de lo que te perdiste y caés en lo que no se recupera".

Cuando Oscar Ruggeri le preguntó qué insinuaba, el Pollo fue claro: "No tengo una confirmación de que Tevez se retira del futbol, pero no sería loco".

Además, el conductor profundizó en los motivos que impulsarían a Carlitos a dejar su carrera como futbolísta profesional: "En Boca ganó todo y no tiene que demostrar nada. Yo creo que lo que se le suma es el escenario. La Bombonera no lo contiene, no se va a venir abajo cuando salga y hoy creo que es lo que más le gustaría. Yo creo que debe extrañar hasta que lo insulten los rivales".

Ruggeri, por su parte, puso en duda el análisis de su compañero: "Si le agarraba en la época de Alfaro dudaba, pero ahora, así como está jugando, me haría más ruido".

¡Fuerza, Carlitos!

