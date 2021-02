Vignolo reveló el verdadero motivo por el cual Zambrano pidió el cambio ante Newell's

Ayer, Newell's Old Boys y Boca Juniors se enfrentaron por la segunda fecha de la Copa de la Liga Profesional.

El xeneize consiguió un importante triunfo que le da una tranquilidad necesaria para afrontar el final de un mes complicado.

Miguel Ángel Russo decidió alinear otra vez a Carlos Zambrano como titular pese a las críticas recibidas debido a sus últimos rendimientos.

El central respondió con una buena actuación en el que pudo ser, quizá, su mejor partido desde su llegada al club.

Sebastián Vignolo reveló el verdadero motivo por el cual el peruano terminó pidiendo el cambio en el complemento.

"Para mi no salió lesionado. Creo que Zambrano, sabiendo que estaba amonestado, me parece que pidió buscó salir para que entre Lisandro López y no ganarse la segunda amarilla. Había estado al borde en una jugada anterior", lanzó.

