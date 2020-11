Qué canal transmite Argentina vs. Paraguay por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022

Argentina vs Paraguay. Regresan las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022 y esta noche en la Bombonera, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni recibirá al plantel albirrojo en un enfrentamiento que los fanáticos de ambos planteles están esperando con gran ansiedad. El partido será transmitido EN VIVO Y EN DIRECTO a través de la señal de TV Pública y Tyc Sports en Argentina, mientras que en Paraguay el duelo será televisado por Tigo Sports.

El juego se disputará en el estadio Alberto José Armando. La última vez que se enfrentaron fue el pasado 19 de junior del 2019 en un partido en el que ambos planteles empataron por un 1 a 1 en la pizarra.

Los de casa de la mano de Lionel Messi asumen este compromiso luego de haber obtenido una importante victoria en la Paz. Argentina sabe que tiene la oportunidad para seguir sumando y buscará la manera para asegurar los tres puntos que reparte este partido.

Paraguay, por su lado, tratará de incomodar a su rival desde los primeros minutos. Los visitantes llegan tras ganarle a Venezuela y trabajaron para poder obtener un resultado favorable en la tercera fecha del clasificatorio para el Mundial de Qatar.

POS EQUIPO PJ PTS 1 BRASIL BRASIL 2 6 2 ARGENTINA ARGENTINA 2 6 3 COLOMBIA COLOMBIA 2 4 4 PARAGUAY PARAGUAY 2 4 5 ECUADOR ECUADOR 2 3 6 URUGUAY URUGUAY 2 3 7 CHILE CHILE 2 1 8 PERÚ PERÚ 2 1 9 VENEZUELA VENEZUELA 2 0 10 BOLIVIA BOLIVIA 2 0

El compromiso será dirigido por el brasileño Raphael Claus, quien estará acompañado por sus compatriotas Bruno Pires y Danilo Manis. Luiz Flavio Oliveira será el cuarto árbitro.

Día y horario: ¿cuándo será el partido de Argentina vs. Paraguay?

El partido de Argentina vs. Paraguay por la tercera fecha de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 será este jueves 12 de noviembre en La Bombonera.

Horario y canal de TV según cada país:

Argentina: 21:00 horas por Canal 7 TV Publica, TyC Sports Argentina, TyC Sports Play

Paraguay: 21:00 horas por Tigo Sports

Uruguay: 21:00 horas por VTV+

Chile: 21:00 horas por Chilevision, CDF Basico, CDF Premium, CDF HD

Brasil: 21:00 horas por SporTV

Venezuela: 20:00 horas por TLT

Bolivia: 20:00 horas por TV Pública Argentina, COTAS TV y Tigo Sports

Colombia: 19:00 horas por Caracol Play, Caracol TV

Ecuador: 19:00 horas por Canal del Futbol, DIRECTV Sports Ecuador

Perú: 19:00 horas por Movistar Deportes Peru

México: 18:00 horas por Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Estados Unidos: 16:00 PT/ 19:00 ET por Fanatiz USA, FITE

