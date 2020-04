¿Quiere seguir o no? La contundente respuesta de Gago sobre su futuro

Fernando Gago es uno de los volantes centrales más finos que ofreció el fútbol argentino en las últimas décadas. Sin embargo, no tuvo suerte con respecto a lo físico.

A pesar de lograr desplegar su juego durante muchos años, el ya experimentado mediocampita de 34 años de edad perdió mucho tiempo recuperándose de diversas lesiones.

De hecho, antes de que el fútbol se suspenda como consecuencia del coronavirus, el jugador surgido de las divisiones inferiores de Boca Juniors sufrió una nueva complicación física.

Por ende, todo el mundo empezó a pensar que este nuevo percance podría significar el retiro definitivo de 'Pintita'. Sin embargo, este lunes, el jugador ofreció palabras alentadoras.

"Tengo ganas de seguir jugando pero tengo que ser sincero conmigo mismo. No quiero jugar por lo que fui, quiero dar otra cosa", comenzó exteriorizando el volante central.

"Me operaron cinco veces. De las cinco veces, volví cuatro. ¿Por qué no voy a volver cinco? Esa es mi motivación", continuó analizando en diálogo con 'Arqueros por Club 947', por FM 94.7.

"No tengo miedo de volverme a lesionar, y, si me pasa, lo aceptaré. Estoy entrenando como si fuera la primera vez que me pasa. Sigo siendo jugador y quiero seguir jugando a la pelota", completó.

