Quintero le habría contado a un jugador que Gallardo mandó a pegar

Segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2018. River recibió a Independiente Santa Fe en el Monumental y se fue con un gusto muy amargo por el 0-0 conseguido.

De igual manera, mucho tiempo después, nos enteramos que con un sabor todavía peor habría abandonado el estadio Anderson Plata.

El atacante de Deportes Tolima, que en ese momento jugaba para el conjunto de Bogotá, confesó en diálogo con Ligados una charla que tuvo con Juan Fernando Quintero luego de dicho encuentro.

Ya en el vestuario, el del Millonario lo fue a buscar: "Llegó al camerino y me preguntó por qué me sacaron, y me dijo que 'el profe lo mandó, a Plata hay que darle de entrada o si no nos hace la fiesta’, y así fue”, habría comenzado la conversación.

"Pinola me dejó los guayos marcados. Fue un balón dividido al espacio, cuando voy corriendo se me tira en plancha, y me pisa arriba del tobillo. Ni fue por el balón, yo lo había tirado largo ya, fue por el tobillo. Yo seguí el partido así, pero no era el mismo”, agregó.

Volviendo a lo que Juanfer le habría dicho sobre Gallardo, completó: "''Marica, los mandaron a que les pegaran'. Antes de la charla el profe les dijo, a él (Pinola) y al otro central (Maidana), que a mí y a Pajoy, que era el otro extremo, tenían que pegarnos de entrada o les hacíamos la fiesta’”.

Sobre cómo vivieron sus compañeros dicho enfrentamiento, expresó: "Con Morelos (Wilson) se dieron mucho, de todo. Él se daba puños con ellos en pleno partido. Ahí se daba con ellos, nosotros en las bandas quedábamos en evidencia”. Muy picante.

+La entrevista completa a Plata:

