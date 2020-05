Fue goleador con Ramón Díaz en River, pero lo destruyó sin ningún filtro

Martín Cardetti formó parte de las filas de River Plate en una etapa muy positiva del club de Núñez. De hecho, en el año 2001, el 'Chapulín' supo ser un goleador intratable.

De todas maneras, al reconocido exdelantero no le quedó la mejor imagen de Ramón Díaz, director técnico que supo dirigirlo, precisamente, en la institución Millonaria.

"Yo nunca estuve en los planes de Ramón Díaz, todo lo que hice en River fue por mis compañeros y por pelearla día a día", comenzó disparando el exfutbolista argentino.

"Ramón traía al que más goles hacía, al mejor defensor. Por ahí llevaba 10 jugadores por temporada y jugaban tres o cuatro nada más", continuó disparando, sin ningún filtro.

"Como entrenador, todo lo que no me gusta hacerle a un jugador es todo lo que me hacía Ramón Díaz a mí. Al jugador hay que hablarle de frente y si no está en tus planes hay que decírselo. Hay que respetarlo, cosa que no sentía de Ramón Díaz para mí", siguió Cardetti.

"De Gallardo es muy elogiable que le venden jugadores y trae poco, esa es la gran diferencia con Ramón. Lo de Gallardo es difícil de igualar por todo lo que logró", finalizó.

Martín Cardetti con la camiseta de River. (Foto: Getty)

