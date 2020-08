Quintero reveló el motivo por el que se burlan de él en el plantel de River

Poco tiempo después de concretar su llegada a River Plate, Juan Fernando Quintero se ganó el corazón de todos y cada uno de los hinchas. Es que sus rendimientos fueron notables e incluso apareció en momentos determinantes.

Pero, al mismo tiempo, el hombre de la Selección Colombia también mostró algunas otras facetas. Y también un carácter fuerte, dejando al descubierto que no le gusta que lo carguen demasiado, algo que se notó en un divertido y recordado cruce con Nacho Fernández.

En ese contexto, Quintero efectuó una nueva revelación. La misma tiene que ver con un motivo por el cual se burlan de él dentro del plantel del equipo que comanda tácticamente Marcelo Gallardo. Claramente, nadie lo sabía.

Se trata de una burla que pasa por la vestimenta habitual del jugador que también supo vestir las camisetas de Envigado, Atlético Nacional, Delfino Pescara, Porto, Stade Rennais e Independiente Medellín a lo largo de su carrera.

"En el diario me gusta tener las medias tapándome el tobillo y en el equipo me molestan. '¿Qué te vendaste el tobillo'? o 'parecés un caballo' me gritan cuando me las ven", comenzó exteriorizando Juanfer Quintero al respecto.

"Pero yo me siento seguro, me gusta y es lo que importa", completó, entre risas y en medio de un video en conjunto con la marca de ropa que lo viste y 'Coscu', el talentoso volante ofensivo colombiano de 27 años de edad.

