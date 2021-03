Quisieron cargar a Lunati con el Mundial de Clubes y respondió: "Por lo menos lo juego"

River lo hizo otra vez. El Millonario aplastó a Racing en la final de la Supercopa Argentina y se llevó un triunfazo 5 a 0 en Santiago del Estero.

De esta manera, Marcelo Gallardo sumó su doceava estrella al mando de la institución millonaria, que volvió a festejar luego de un 2020 en el que no pudo gritar campeón.

Pablo Lunati, exárbitro y reconocido hincha del club de Núñez, se mostró efusivo en Twitter luego de la paliza de su equipo a la Academia: "Está claro, está entendido que tenemos al mejor de todos sentado en el banco de suplentes no??? O lo digo otra vez por 500 vez en mi vida!!!! Gracias DIOS! Gracias MARCELO DANIEL GALLARDO!!!!!!!".

Está claro, está entendido que tenemos al mejor de todos sentado en el banco de suplentes no??? O lo digo otra vez por 500 vez en mi vida!!!! Gracias DIOS! Gracias MARCELO DANIEL GALLARDO !!!!!!! — Pablo Lunati (@PabloLunati22) March 5, 2021

Debajo del mensaje, un muchacho quiso cargarlo con la única "deuda" que tiene el Muñeco con River: "Cuando gane una Intercontinental, mientras no". Sin pelos en la lengua, el exárbitro no se guardó nada y le respondió: "No se juega mas Rafitaaaaa........ hace rato, se llama mundial de clubes, x lo menos lo juego, algunos hacen 14 años, no pasan las finales anteriores".

Fiel a su estilo, Lunati aprovechó el momento para tirarle un palito a Boca. ¡Estás loco, Pablo!

No se juega mas Rafitaaaaa........ hace rato, se llama mundial de clubes, x lo menos lo juego, algunos hacen 14 años, no pasan las finales anteriores — Pablo Lunati (@PabloLunati22) March 5, 2021

