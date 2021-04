Wanchope Ábila rompió el silencio: no se quería ir Boca y dijo "las cosas saldrán a la luz"

Está claro que el gusto de un entrenador o de un Consejo de Fútbol, como existe en Boca, por un jugador en particular es muy debatible y qué mejor que su opinión sobre el rendimiento de un futbolista que ven diariamente y mejor que nadie. Desde eso, la salida de Ramón Wanchope Ábila es entendible.

Sin embargo, lo que más ruido generó de la salida del centrodelantero, que hoy fue presentado en el Minnesota United de la MLS a préstamo, fue que el plantel de Miguel Ángel Russo literalmente no tiene un reemplazante suyo natural y se va con uno de los promedios de gol mejores de los últimos años del club.

Este miércoles, en su presentación como nuevo jugador de la Major League Soccer (MLS), respondió justamente sobre su salida de Boca y dejó en claro que lo último que quería era irse del club donde más títulos ganó: "No era mi intención salir de Boca. Tuve opciones. No eran las que me sedujeron a salir o aceptarlas".

Por otra parte, agregó respecto a su llegada al fútbol de Estados Unidos y el nuevo desafío que se le presenta a los 31 años: "Estoy muy tranquilo de estar acá. Las cosas se sabrán y saldrán a la luz. No hay apuro por eso. Ser el '9' de Boca es lo mejor del mundo: no es presión, es un privilegio".

Después de ganar la Copa Diego Armando Maradona a comienzos de año, Wanchope Ábila se operó para evitar su principal enemigo en su etapa en Boca: las lesiones. No obstante, desde aquella final contra Banfield no pudo jugar, ni siquiera concentró pese a estar bien desde lo físico y ahora se va por la puerta de atrás. Sí, acá esperamos saber lo que debe salir a la luz.

