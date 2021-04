Instagram: Tevez metió una trenza en su nuevo look y Khea comentó re manija

En un día relativamente "tranquilo" para el Mundo Boca, una de las noticias de la jornada fue el exótico look de Carlos Tevez. El Apache sorprendió a todos luego de hacerse una trenza azul que atraviesa la mitad de su cabeza despertando muchas opiniónes, algunos bancándolo y otros que no.

La imagen del capitán xeneize y su nuevo corte de pelo trascendió luego de que la cuenta de Instagram Navajas Barber Shop la publicara en Instagram. Los encargados de hacer esa obra de arte en la cabeza de Carlitos compartieron las fotos y automáticamente se hizo viral. "Look al jefe de jefes. Tevez gracias by trenzas Yanina corte Dany la rompieron", escribió la peluquería en la descripción"

Como era de esperarse, los hinchas del club de la Ribera se volvieron totalmente locos por el peinado del 10, pero dentro de la catarata de comentarios apareció uno muy particular. Khea, el reconocido cantante de trap argentino, se volvió loco con el look del jugador y no dudó en expresarlo.

"EL TEVEZ YOUNG FLEX PUEDE SER", escribió el rapero en los comentarios, además de haber dejado su like. Y... si de trenzas se trata, Khea la tiene recontra clara. ¡Qué cortecito, Carlitos!

