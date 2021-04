Las mejores 5 respuestas de Gallardo tras un nuevo empate de River

Ya es un problema recurrente para River: el rival se le mete bien atrás, busca cerrarle todos los espacios, esperarlo, y de esa manera complica y mucho al equipo de Marcelo Gallardo que por el torneo local no encuentra la forma de romper los partidos, habiendo de esta manera ganado 3, empatado 3 y perdido 2 en lo que va de la Copa de la Liga Profesional.

Fue ayer por la noche cuando Arsenal repitió la fórmula de los duelos anteriores que debió enfrentar el Millonario y cumplió con su objetivo: un 0-0 aburrido para sumar su segundo punto en el campeonato. Por su parte, los de Núñez quedaron sorprendentemente segundos en la tabla, aunque quedan varios partidos por jugar que podrían bajarlos hasta el quinto o sexto puesto.

El Muñeco habló tras el duelo y más allá de no estar conforme con el resultado final, el rendimiento de los suyos lo dejó conforme por la idea de juego que se muestra, el dominio total de la pelota y la actitud de siempre ir a buscar el gol más allá de que no se pueda conseguir.

Acá las mejores 5 frases del DT:

- "No me voy preocupado porque vi un equipo que sabe a lo que juega más allá de lo que presenta el rival. Buscamos con nuestra idea y nuestras formas y si hay algo que nos faltó fue concretar las cinco o seis ocasiones que tuvimos claras. Hubo varias aproximaciones que terminaron con malas decisiones. Nos cuesta concretar”.

- “En el funcionamiento nosotros nos reconocemos, sabemos a qué jugamos. No estoy preocupado por el funcionamiento. Hay partidos en los que los rivales juegan y proponen sus formas y ante eso nosotros tenemos que tratar de buscarle la vuelta a los partidos. A diferencia que ante Racing, donde generamos mucho más en situaciones”.

"No me voy preocupado, solamente nos faltó convertir": el análisis de Marcelo Gallardo tras el empate 0-0 de @RiverPlate ante Arsenal por la #CopaDeLaLiga ��. pic.twitter.com/NbfyIoxI8p — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) April 4, 2021

- “Pasan las situaciones que se presentan y no somos tan efectivos. Un gol muchas veces nos abre situaciones y en estos dos últimos partidos no pudimos hacerlo. No me inquieta. Cuando hacemos goles hacemos muchos y cuando te agarra una racha que no convertís te preocupa más lo que generás. Y eso es lo que me deja tranquilo. La forma y la idea es muy clara. Intentamos por un lado, por el otro, por fuera, por dentro. Y se presentan cinco o seis situaciones y no fuimos precisos. Y la otra contra Racing que no generamos mucho pero controlamos el partido. Me voy conforme por la búsqueda. Pero en definitiva es lo que nosotros hacemos y cómo queremos jugar. Los resultados no se nos están dando pero esperemos que se nos abra el arco”.

-“Si el torneo terminara en dos semanas me preocuparía, pero faltan muchos partidos. El que gane dos o tres se pondrá ahí. Salvo Colón en nuestra zona, los demás ganan, pierden, empatan. No hay mucha diferencia. Luego podés evaluar desde el juego. No seremos merecedores de ganar este torneo por el juego sino por lo que concretemos y esa es la búsqueda en la que estamos”.

- “No estoy enojado porque cuando veo que el equipo funciona no tengo por qué estarlo. Me gusta que podamos tener control con una idea de juego, más allá de la disponibilidad que presenta el rival. Y me sentí tranquilo porque intentamos. Me gustó como jugó River. Si tenés el dominio total del partido, en una cancha chica que de por sí es incómoda, el rival prácticamente te pateó dos tiros al arco de media distancia y vos tuviste el control, las aproximaciones, jugadas que no concretaste, no me puedo ir enojado con el juego. De merecimiento no vivimos. Me volvería loco no jugar a nada, no tener una idea clara. Pero lo demás, no”.

Lee También