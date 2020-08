Reveló que lo llamó River: "Me dio alegría que Gallardo me quiera"

Es una realidad ineludible que Gonzalo Montiel puede dejar de vestir la camiseta de River Plate. El lateral derecho ha expuesto rendimientos realmente notables que lo depositaron en la Selección Argentina y que generaron el interés de equipos del viejo continente.

Bajo esa órbita, West Ham United se presenta como el principal interesado en el lateral derecho de 23 años de edad. Si bien no hubo grandes avances en las últimas semanas, el seguimiento de la formación inglesa es un hecho contundente.

Como consecuencia de ello, Marcelo Gallardo, director técnico de la escuadra Millonaria, ya comenzó a pensar en posibles reemplazantes para Montiel. Y el Muñeco tiene varios nombres propios en la cabeza que incluso ya contactó.

Uno de ellos es Alex Vigo, lateral de 21 años de edad que defiende la camiseta de Colón de Santa Fe. Sin ir más lejos, en las últimas horas, el propio jugador del Sabalero reveló que fue contactado desde River y que esto lo llenó de alegría.

"Me dio alegría que Gallardo me quiera, nunca pensé que un gran técnico como él me quiera y que River me quiera. Me puse muy contento, le dije a mi mamá que el sacrificio tiene recompensa", comenzó exteriorizando el futbolista.

"Lo llamaron de River a mi representante, después ellos me comunicaron. Yo pienso en Colón, si pasa me sentaré a hablar con el presidente y veremos qué es lo mejor para los dos", completó Vigo en diálogo con 'Crack Deportivo'.

