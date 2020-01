En sus primeros partidos en su segundo ciclo como entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo puso de titular a Emanuel Reynoso y fue el único jugador con Marcos Díaz que jugó los noventa minutos.

Sin embargo, en el primer encuentro oficial del 2020, el mediocampista no ingresó ni siquiera en el segundo tiempo contra Independiente en La Bombonera por la Jornada 17 de la Superliga Argentina.

Por eso, después del empate sin goles, Gustavo López aclaró la nula explicación de no poner a Reynoso de titular si antes había sido el que más había jugado en los amistosos.

"Si vos hacés amistosos y en esos amistoso la figura es Reynoso. ¿Cómo no juega?", preguntó en Juego Sagrado.

Sin embargo, Martín Liberman no quiso saber nada con el cuestionamiento de su compañero: "Reynoso nunca puede ser la figura. Si es un jugador que no corre. No entiendo. ¡Tenés que correr para ser la figura de un equipo!".

Ni jugó, pero Reynoso no se salvó de las críticas.

+ El video:

"BEBELO REYNOSO NUNCA PUEDE SER LA FIGURA DE BOCA"#JuegoSagradoFOX | @libermanmartin se refirió al volante de Boca y agregó: "Reynoso no corre" pic.twitter.com/7Yw3cTZRc7 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) January 27, 2020

Lee También