VIDEO: el increíble gol olímpico de Emanuel "Bebelo" Reynoso en pretemporada de MLS

Luego de una primera temporada en la Major League Soccer (MLS) donde mostró gran parte de su talento, defendiendo al Minnesota United, el mediocampista argentino Emanuel Reynoso hizo de las suyas en medio de la pretemporada, anotando nada menos que un gol olímpico.

Se produjo en Disney World. No es broma, ya que la escuadra donde llegará otro ex jugador de Boca Juniors, como el delantero Ramón Wanchope Ábila, se encuentra realizandosu preparación en el ESPN World Wide to Sports Complex, en Orlando, Florida.

Minnesota United de Reynoso se enfrentó en un partido amistoso al actual campeón de la MLS, Columbus Crew, enfrentando a su compatriota Lucas Zelarayán, y los derrotó por 5-2, donde uno de los tantos fue obra de Bebelo, desde el sector derecho del campo.

Bebelo anota gol olímpico en amistoso



No es casualidad que el nacido en Córdoba esté en un buen momento futbolístico en la liga estadounidense, ya que desde su arribo en septiembre del 2020, se puso la jersey número 10 y comandó a su escuadra hasta las finales de la Conferencia Este, donde cayeron por 3-2 ante Seattle Sounders.

Emanuel Reynoso en temporada 2020 de MLS (Getty)

En su temporada debut en la MLS, Reynoso disputó 16 partidos con Minnesota United, de los cuales en 12 fue titular, anotando dos goles y realizando 12 asistencias, la mayor producción en su carrera, completando el 75.2 por ciento de sus pases.

