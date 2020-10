River y Boca sacaron un comunicado contra AFA al mismo tiempo... ¡y totalmente idéntico!

En las últimas horas, el fútbol argentino se vio completamente revolucionado por las noticias relacionadas con las modificaciones en torno al contrato de televisación del fútbol. Y, tal como se esperaba, esto generó una enorme polémica.

Sin ir más lejos, quienes reaccionaron de forma contundente y de manera conjunta fueron River Plate y Boca Juniors, los dos equipos más importantes del fútbol argentino, que unieron fuerzas para poner el grito en el cielo.

Al mismo tiempo, el Millonario y el Xeneize emitieron comunicados oficiales absolutamente idénticos descargando toda su artillería contra la Asociación del Fútbol Argentino y también contra la Liga Profesional de Fútbol.

+ El comunicado de River y Boca:

Tras los anuncios de la Asociación del Fútbol Argentino de modificaciones sobre el contrato de televisación del fútbol, Boca Juniors y River Plate comunican que no fueron parte de la definición del nuevo escenario contractual y a su vez manifiestan que no consideran justo no haber participado de una decisión tan importante para el futuro del fútbol y de los clubes.

Si bien la AFA, a través de la Liga Profesional de Fútbol, tiene la atribución de tomar este tipo de decisiones, Boca y River son una parte fundamental del espectáculo deportivo y entienden que los dos clubes debieron ser consultados a lo largo del proceso que desembocó en este cambio en la titularidad del contrato de derechos televisivos, y no sólo ser informados del resultado final.

Comunicado de prensa de @BocaJrsOficial y River Plate con respecto a las modificaciones en el contrato de televisación del fútbol ➡️ https://t.co/dZDctQfOpI pic.twitter.com/AIbbfWGu2a — River Plate (@RiverPlate) October 16, 2020

Comunicado de prensa de @RiverPlate y Boca con respecto a las modificaciones en el contrato de televisación del fútbol ➡️ https://t.co/BrFpD4GW4L — Boca Jrs. Oficial (desde ��) (@BocaJrsOficial) October 16, 2020

Cabe destacar que estos comunicados fueron confeccionados de manera conjunta y fueron publicados de forma simultánea por intermedio de las redes sociales y sitios web oficiales de los mencionados conjuntos argentinos.

Lee También