Rojo: "Cuando mis nietos me hablen de Messi les podré decir: 'el abuelo lo llevaba a caballito'"

Mundial de Rusia 2018. Argentina al borde de quedar eliminado en la fase de grupos. Último 5 minutos de partido. 1 a 1 el marcador. Se terminaba, la Selección de Jorge Sampaoli se quedaba afuera. Sin embargo, apareció Marcos Rojo, quien conectó un centro desde la derecha e hizo delirar a todo el estadio.

En el festejo, Lionel Messi fue el primero en celebrarlo con él. Se le subió arriba, como en el barrio. El ahora defensor de Estudiantes recordó, en Infobae, esa foto: "La tengo acá en mi casa. Mi viejo me regaló el póster encuadrado. No lo tenía. Es una imagen que queda para la historia. Cuando mis nietos hablen de Messi les podré decir “miren la foto que tengo: el abuelo cuando lo llevaba a caballito, ja”. Ese momento fue increíble. Fue el gol que más grité en mi vida. Antes era el gol que le hice a Boca, con Estudiantes, pero éste le ganó. Por todo lo que significaba. En el momento que se metió, en un Mundial. Fue sin dudas el desahogo terrible".

Cuando le preguntaron si había vuelto a ver el partido, contó: "Había visto un millón de veces el gol pero no el partido entero. Una noche estaba haciendo zapping y lo agarré. “Noooo, mirá el partido que pasan”, le dije a mi mujer. Me transpiraban las manos en la repetición. Menos mal que lo estaba jugando porque de afuera me muero. No podemos haber sufrido tanto".

"El gol fue increíble. Al otro día yo no podía ni hablar de lo que había gritado ese día. Si vos ves la jugada, decís “¡¿qué hacía Rojo ahí?”! Pasamos a una línea de 3, termina tirando el centro Gaby Mercado y yo llego por el otro lado... Me pusieron en ese lugar para que metiera ese gol", cerró.

No quedan dudas de que ese fue el gol que más se gritó en el Mundial de Rusia, uno de los que más se gritaron de la Selección Argentina en los últimos años. ¡Qué locura hacer un gol así, Marcos querido!

