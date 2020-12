Rubert Quijada: "Si el tema es pasarla mal por un año, la pasamos mal todos"

A inicios de año, Alianza Lima se reforzaba con reconocidos jugadores del medio local. Repatriaba seleccionados nacional y a ellos se sumaron algunos extranjeros.

A Aguiar y a Zúñiga se sumó Rubert Quijada, venezolano proveniente del Caracas FC. Al comienzo el defensor se mostró a la altura. Después, como todos, bajó su rendimiento.

Este martes, el defensor venezolano habló de lo sucedido y de lo que se le viene. "Mi contrato vence a fin de mes pero hasta el momento no me dicen nada si continúo o no", comenzó el zaguero.

"Hablé con el dueño de mi pase (Caracas FC) y me comentó que mi préstamo sería gratis y aceptaría las condiciones de Alianza. Pero si ya no quieren contar conmigo, tendré que escuchar otras ofertas que gracias a Dios ya están llegando", agregó. "Yo no tendría problemas de jugar Segunda división con Alianza Lima", complementó.

"Si el club quiere contar conmigo, estaré disponible. Si el tema es pasarla mal por un año, la pasamos mal todos", continuó sobre lo que podría ser el 2021. "Solo diré que dolió mucho. Muchos sentimientos encontrados. Capaz piensen que por ser extranjero me da igual la situación, pero no es así. Yo siento vergüenza", concluyó.

Así, habló el defensor venezolano de Alianza Lima. Se espera que en el club comiencen a pensar en el próximo año, pues aún hoy no parecen aceptar el descenso del equipo ¡Increíble!

Rubert Quijada declaró en 'Azul y Blanco' que desea quedarse en Alianza Lima. Además, hay parte de la gente del Caracas en alargar el préstamo de manera gratuita. La pregunta es, ¿Querrá el equipo 'blanquiazul' contar con sus servicios para el 2021? pic.twitter.com/IwVejyUUO4 — Miguel Campos (@MACS2409) December 15, 2020

