Ruggeri explotó por el caso Villa: "Cobardes de m...., que le pegan a las pibas"

Es uno de los momentos más excepcionales para el fútbol argentino. La pandemia ha paralizado por completo la actividad y el futuro cercano de la misma es más que incierto.

A comienzos de la cuarentena en el país, un supuesto caso de violencia de género sacudió el ambiente local.

Sebastián Villa, jugador de Boca, fue denunciado por su expareja Daniela Cortés, quien lo acusó de ejercer violencia física y psicológica durante mucho tiempo de la relación.

Ayer, el tema volvió a emerger en la charla diaria de los integrantes del panel de 90 Minutos de Fútbol.

Oscar Ruggeri, campeón del mundo con Argentina en 1986, explotó contra quienes hablan del 'valor' del futbolista antes de enfocarse en el acto.

"Siempre hablamos de que la rompió, que juega bien, hay que ponerse del otro lado. Si llega a ser mi hija y viene con la cara así como la vi en televisión... parame. Me tenés que matar para sacarme de la puerta de Boca. No es tan sencillo. Dicen 'porque cuesta 4 palos, 6 palos'... no cuesta nada por lo que pasó. La mayoría tenemos hijas, hay que ponerse en el otro lugar", abrió.

Gran reflexión de Ruggeri, debemos entender que el jugador de fútbol, es una persona y no debería ser solo juzgado por lo que vale ($) o por como juega. Y aquellos jugadores que hayan realizado violencia de género deben ser inmediatamente expulsados del club.#90MinutosFOX pic.twitter.com/K1SrFnfeeA — Ernesto Miranda (@ernemiranda10) July 29, 2020

Luego, fiel a su estilo, el Cabezón le dedicó duras palabras al caso: "Dale, cobardes de m...., que le pegan a las pibas. Dejate de joder, no sirven para nada. No me vengan con versos del futbolista. Si perdiste, perdiste loco. Le pegan a las pibas. Me hacen calentar, hablamos del fútbol, de lo que costó. Y bueno, perdió Boca, sacátelo de encima".

