Ruggeri le pidió disculpas a Piqué por su frase: "No tuve códigos"

Ayer Óscar Ruggeri lanzó una frase que llegó desde Argentina hasta España respecto al nivel de Gerard Piqué: "Piqué es medio pelo, como yo, como varios. Es fachero, está con la cantante (Shakira)... tiene una onda bárbara, pero si juega en el Valencia no lo conocen. Piqué sale jugando por cómo juega el Barcelona, es como yo, normalito, buen defensa, tampoco tan arriba".

Lógicamente, la declaración no tardó en viralizarse y cruzar el Atlántico. Lo bancaron muchos y lo criticaron muchos. Argentinos, españoles y demás. Por eso, este martes, Ruggeri aclaró sus declaraciones en Fox Sports y pidió disculpas por sus críticas al defensor del Barcelona.

"Me equivoqué en una cosa, que me extraña de mí, cuando hablé de la familia, o parte de la familia. Ahí, pido mil disculpas, porque la familia, en esta, no. Nunca metí yo a la familia, en esta. Siempre de jugador a jugador. Ahí me equivoqué, ahí pido disculpas", empezó el campeón del mundo.

RUGGERI Y SU ACLARACIÓN POR LOS DICHOS SOBRE PIQUÉ#90MinutosFOX - El "Cabezón" se refirió a su frase sobre el central del Barcelona, a quien calificó de "jugador normalito". En España hubo repercusión y el excampeón del mundo volvió a abordar hoy el tema. pic.twitter.com/RAs8vckqtH — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) August 4, 2020

"Son malos ustedes. Medio pelo como yo. No pusieron como yo. Yo me puse con él, no me dejé afuera", se defendió tambie´n. "Ya sé que los que jugamos en selección, y salimos campeones del mundo, no somos medio pelo. Somos buenos centrales. Por ahí, lo dije medio rápido", reconoció.

Por último, sentenció Ruggeri sobre sus declaraciones contra Piqué, a quien también había puesto por detrás de Sergio Ramos: "Tengo que volver para atrás porque es lógico. Pero principalmente porque nombré familia, y yo no soy de esos. Eso es códigos. Y ahí, no tuve códigos".

Lee También