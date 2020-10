Vignolo apareció con globos en 90 Minutos para explicar lo que hace Gallardo con River

Si hay algo que admiramos de Sebastián Vignolo, es su originalidad para pararse frente a una cámara todo los días y regalarnos una editorial diferente, no siempre teniendo temas nuevos para opinar, o cosas nuevas para decir.

En esta ocasión, el conductor de 90 Minutos se rindió a los pies de Marcelo Gallardo, como hizo infinitas veces, pero lo que se destacó fue la forma en la que logró captar nuestra atención y la de sus compañeros.

"Yo les voy a pedir que tenga uno cada uno. No lo suelten", expresó mientras le daba un globo a Sebastián Domínguez, Óscar Ruggeri y Chavo Fucks. Claro, ellos comenzaron a sonreír sabiendo lo que se venía.

La creatividad del Pollo Vignolo para destacar la figura de Marcelo Gallardo en River.

"Panamericana, sábado a la tarde, un poco de viento. Había alguien, a mí me gusta mucho mirar lo que pasa al costado, parecía un campeonato de cometas, alguien con un barrilete, lo llevaba de un lado para el otro, lo traía y lo soltaba, se le enredó con un cable, se le fue al árbol, lo manejaba como quería, pero si lo soltás se va", comenzó relatando el Pollo.

Y soltó la comparación: "Lo que están haciendo ustedes con el globo es lo que hace Gallardo con River. Lo maneja, lo lleva, lo trae. Lo tiene adiestrado. Ya no importan los nombres. Se fue Nacho Fernández y entró Sosa, todos decían ojo, se pincha River, pero no. Mientras Gallardo no suelte a River, al globo, River va a estar en buenas manos. Va a tener al mejor entrenador que puede tener".

Ya entonado, cerró su idea: "Lo que hace Gallardo con River es no soltarlo para que no quede a la deriva. Por más que Ruggeri se ría, yo quiero explicarlo. Más allá de los nombres, los jugadores, las figuras, los que se van. Aparecen desconocidos, Sosa y Álvarez salen a la calle y no los reconocen, pero está Gallardo".

