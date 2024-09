Emelec fue sancionado por la FIFA para no poder inscribir fichajes.

Emelec ya sabe si puede o no fichar en el 2025, tras decisión del TAS

Emelec recibió una sanción de la FIFA en la cual se le informaba que no podía realizar fichajes por los próximos dos mercados de transferencias. El club ya “pagó” 1 en este 2024 y habían apelado para pagar el otro periodo de transferencias a mitad de 2025.

La intención de Emelec era reforzar su plantilla con jugadores a inicios de año y nuevamente no comprar nuevos jugadores a mitad de año. Según informó Mario Canessa en Los Comentaristas, el TAS ya le habría respondido a Emelec que no fue aprobada su apelación y el castigo sigue normal.

Es decir, nuevamente Emelec no podrá moverse en el mercado de fichajes de enero de 2025, por lo cual, el club seguirá sin refuerzos para el comienzo de la LigaPro de este año. Lo que sí puede hacer el club es renovar a sus jugadores e inscribirlos para el siguiente curso.

Ahora el ‘Bombillo’ deberá volver a fichar a mitad de la temporada 2025. Esta situación también provocaría un importante malestar en Leonel Álvarez, quien firmó por el ‘Bombillo’ con la convicción de que el club si iba a hacer contrataciones.

Emelec fue de los equipos que más fichó en este 2024. (Foto: Imago)

La resolución del TAS no se ha publicado de manera oficial, no obstante, se uniría a un cúmulo de malas noticias que ha recibido el equipo azul en los últimos meses. Ya ha sido demandado en varias ocasiones y ahora incluso sus jugadores no entrenan por falta de pagos.

Las bajas de Emelec en esta temporada 2024

Emelec fue de los equipos que más fichó en esta temporada, pero ya para el mes de septiembre su plantilla se ha visto muy golpeada. El ‘Bombillo’ se ha quedado sin jugadores como Facundo Castelli, Bryan Carabalí, Aníbal Leguizamón, Washington Corozo, entre otros, ya sea por lesión o porque decidieron salir del equipo.

La LigaPro ayuda a Emelec

La LigaPro no quiere que Emelec siga pasando está importante crisis económica y ya está gestionando varios préstamos para darle dinero al equipo azul y que pueda pagarle a sus jugadores. Ya es la segunda semana consecutiva donde los jugadores no entrenan por falta de pago.