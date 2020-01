Sin tenerlo a disposición para disputar los primeros encuentros del 2020, Miguel Ángel Russo aguardaba con ansias el cierre del Preolímpico Sudamericano Sub-23 para finalmente tener a disposición a Alexis Mac Allister.

El director técnico de Boca, sin embargo, recibió el pasado jueves una noticia que lo obligará a cambiar sus planes de cara al semestre que se avecina.

�� Russo lamentó la salida de Alexis Mac Allister y confesó que le hubiera gustado dirigirlo en Boca �� pic.twitter.com/URYt9h8HYI — Bolavip Argentina (@BolavipAr) January 31, 2020

Pese a haber acordado con el Xeneize el préstamo del jugador hasta mediados del 2020, el Brighton & Hove decidió pagar la diferencia para llevárselo en este mercado de pases.

Comprometido con la tabla de descensos en la Premier League, el cuadro de Inglaterra puso la plata necesaria en la mesa para saciar las exigencias del conjunto de La Ribera y sumar lo antes posible al argentino a las filas de su primer equipo.

Este viernes, en conferencia de prensa, el DT dejó en claro que no se encuentra enojado con la decisión que tomó Alexis, aunque también confesó que en Boca querían que se quedara. "En definitiva, la decisión del chico y de la familia es irse a Inglaterra, y está bárbaro", indicó el entrenador.

Exteriorizando su pena por quedarse con las ganas de dirigir a Mac Allister en el Xeneize, Russo cerró: "Pensábamos tenerlo hasta junio, pero son situaciones del fútbol. No se si me dolió. Me hubiese gustado dirigirlo, pero entiendo como son las reglas".



Lee También