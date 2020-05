Salas: "Yo lo viví y puedo decir que River es el más grande, lejos"

En 1996, luego de romperla en la Universidad de Chile, José Marcelo Salas Melinao desembarcó en River Plate. Un River Plate que venía de ser campeón de América de la mano de Ramón Díaz y que quería seguir festejando.

Rápidamente, este joven delantero se ganó el corazón de los fanáticos exponiendo actuaciones realmente asombrosas. Además se despachó con goles absolutamente importantes como los dos de la final de la Supercopa de 1997.

Por ello, este lunes, en medio del cumpleaños número 119 de la institución del barrio porteño de Núñez, el exartillero de 45 años de edad aprovechó su intervención en 'Radio ADN' de Chile para hablar del Millonario.

"Sin dudas que fue una de las épocas más importantes en mi carrera. Estoy muy contento y orgulloso de haber participado en la historia de River y de haber disfrutado de una etapa importante. Y luego, en mi regreso, entre 2003 y 2005, también tuve la oportunidad de jugar en el Monumental y compartir equipo con Manuel Pellegrini, siendo campeones. Por eso saludo al club y a todos los hinchas en este cumpleaños", manifestó el 'Matador'.

Pero luego fue más allá y se refirió de manera contundente a la grandeza de River: "En la Argentina hay un dicho y es real: River es el más grande, lejos. Y yo tuve la oportunidad de vivirlo", señaló el hombre que también jugó en Lazio y Juventus.

"En su momento había muchas dudas sobre si un jugador chileno se iba a poder adaptar a la Argentina. Y a mí no me costó nada, fui muy bien recibido. Creo que me empezaron a dar espacio luego de que me vieron entrenar a full y dejar todo en la cancha, así que nunca tuve un problema en River", completó.

Marcelo Salas deslumbró durante su primera etapa en River.

