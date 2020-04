Salió Boca y sueña con jugar en San Lorenzo porque es hincha

Alexis Messidoro ha sido uno de los tantos casos que aparecieron como grandes figuras en la Primera y a los pocos meses se apagaron. Prometedores primeros minutos y después pocos partidos jugados. El mediocampista de 22 años después del Xeneize se marchó a Sports Boys a préstamo, firmó con Cruzeiro en 2017 y desde febrero del año pasado está en Estudiantes de Mérida de Venezuela.

Ahora en una entrevista con Diario Olé, Messidoro reveló su sentimiento por un grande de la Superliga Argentina, que justamente no es el Xeneize. Se trata de San Lorenzo. "Toda mi familia es hincha y me gustaría en algún momento de mi vida cumplir el sueño que es mío, de mi familia y de mi hijo. Sigo todos los partidos, fui a la cancha en este último tiempo porque estuve en Argentina. En Venezuela cuando los horarios no son comprometidos lo miro, lo sigo viendo"; aseguró.

Además, hasta contó que estuvo en el Nuevo Gasómetro el día que el Ciclón se consagró campeón de América por primera vez en su historia: "El día que ganamos la Libertadores estuve en la popular. No había conseguido entrada y conocía a la gente de los molinetes y le pedía que me dejaran entrar. Había ido a todos los partidos y no me quería perder ese. Tengo muchos recuerdos en la cancha. El primer día que fui fue en 2007, contra Arsenal, el día que ganamos 4 a 2 y fuimos campeones con Ramón".

En 2017 sufrió un duro cáncer de prostata. "Esto se cura con amor", manifestó entre lágrimas.



La peleó, se curó y en 2020 asumió como DT de Boca. Tras 3 meses de trabajo, salió campeón de la Superliga.



Feliz cumpleaños, Miguel Ángel Russo. Qué placer tenerte en nuestro fútbol. pic.twitter.com/wp0GUR2Dn9 — Bolavip Argentina (@BolavipAr) April 9, 2020

Por otra parte, habló sobre su paso por Boca, donde no tuvo muchos minutos ni oportunidades al igual que muchos juveniles que fueron subidos a Primera. "Pienso que faltaron oportunidades. Es un club grande que siempre compra muchos jugadores y para el juvenil es más difícil que en otro lado. Me tocó ingresar a un equipo que venía de salir campeón y no es fácil. Yo me sentía bien físicamente, con confianza, pero ya después es cuestión del entrenador".

Por último, respondió a si se quedó con bronca por los pocos minutos que tuvo en el Xeneize, donde debutó de la mano de Guillermo Barros Schelotto en 2016: "La verdad que todo futbolista quiere jugar en un equipo grande como Boca, pero cero rencores. Estoy muy agradecido al club que siempre me brindó lo mejor. La realidad es que si uno no tiene continuidad, tiene que ir a buscarla a otro lado".

Lee También