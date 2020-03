Salvio le pidió a un jugador de Benfica que vaya a jugar a Boca

Cada día que pasa Eduardo Salvio se convence más del acierto de haber dejado el fútbol europeo para recalar en Boca, equipo con el que recientemente se coronó campeón de la Superliga Argentina.

Es por eso que, ademas de disfrutar su gran presente, quiere convencer a otros de seguir sus pasos e incorporarse al proyecto Xeneize.

Así lo manifestó el propio Franco Cervi desde Portugal, en diálogo con SportCenter en plena cuarentena por el avance del coronavirus.

Franco Cervi: "Salvio me pidió que venga a Boca". ¡Sumate a #SportsCenter, en vivo por #ESPN2, con la palabra del jugador del Benfica! pic.twitter.com/nXX9CS56pu — SportsCenter (@SC_ESPN) March 16, 2020

"Toto me pidió que vaya a Boca. Cuando estábamos acá en Benfica compartíamos mucho, porque éramos pocos argentinos. Tenemos mucha relación todavía", blanqueó el ex-Rosario Central.

Además, hizo referencia a la gran actualidad de su amigo: "No pude hablar últimamente. Ya le voy a escribir. Ahora está metiendo muchos goles y no sé si me va a responder", bromeó.

Franco Cervi llegó al Benfica en 2016, tras el gran nivel demostrado en Rosario Central bajo la dirección técnica de Eduardo Coudet. Desde entonces ha conseguido cinco títulos con el equipo, todos a nivel nacional.

