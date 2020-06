Se calentó Gigliotti: "Me aburré hablar de aquel penal que atajó Barovero"

Las semifinales de la Copa Sudamericana 2014 pusieron frente a frente a River Plate y Boca Juniors, serie que terminaría decretando la clasificación Millonaria.

Ese cruce fue el primero de cinco en los que el equipo de Marcelo Gallardo dejaría en el camino a su rival de toda la vida. Y hubo un punto de partida para esa seguidilla.

Ni bien comenzó el partido de vuelta en el Estadio Monumental, Boca tuvo a su disposición un penal a favor. Sin embargo, Marcelo Barovero se lo tapó a Emmanuel Gigliotti.

Se trató de un antes y un después en la aventura del delantero en la formación Xeneize. De hecho, tiempo después terminó marchándose al fútbol de China.

Ahora, casi seis años después de ese episodio, Gigliotti, actualmente en el Toluca de México, se mostró un tanto molesto por el recuerdo constante de ese penal.

"Me aburre hablar de aquel penal que atajó Barovero, no me cambió la vida. Fui a jugar un partido y nada más. No volví a verlo. También le ganamos 1-0 con gol mío en su cancha y no me interesó volver a verlo", exteriorizó.

"Yo hice muchos goles en Boca. Siempre di lo máximo. Las cosas salieron o no salieron, pero fue un lindo paso", completó Gigliotti en declaraciones brindadas a 'TNT Sports'.

El recordado festejo de Barovero. (Foto: FotoBaires)

