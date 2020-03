Se cansaron de Deza: "Directiva blanquiazul decidió resolver el contrato"

Jean Deza no pudo con su genio. Llegó a Alianza Lima por su revancha, diciendo que era un profesional y que había aprendido. Se animó incluso a darle consejos a Kevin Quevedo.

No pasó ni una semana cuando salió su primer ampay. Después de eso, en dos meses, los descubrieron en tres veces. La última fue este lunes y desencadenó más reacciones.

Pablo Bengoechea, por ejemplo, terminó renunciando. Señaló que no tenía el control del plantel y que su mensaje no llegaba. Por ello, optó por no seguir en su cargo.

Se dijo entonces que el Fondo Blanquiazul quería meterle al extremo al entrenador como sea y ello había desencadenado el caos en la tienda victoriana. La última noticia brindada por Kevin Pacheco de Fútbol como Cancha desmentiría esto último.

"Jean Deza no seguirá en Alianza Lima. Directiva blanquiazul decidió resolver el contrato del fútbolista nacional", aseguró el mencioando periodista en su Twitter.

Así, se acabaría la historia de Deza con los Íntimos. Una nueva decepción del Ratón se sumó a su lamentable historia futbolísticia. Realmente ¡una pena!

Jean Deza no seguirá en Alianza Lima. Directiva blanquiazul decidió resolver el contrato del fútbolista nacional. @FutComoCancha — Kevin Pacheco (@kevin23pacheco) March 10, 2020

