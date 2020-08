Se cayó el canje entre Boca e Independiente y Marcone estalló de furia

Por un lado, Independiente se encuentra pasando por serios problemas económicos que se vieron intensificados por la pandemia del coronavirus. En ese contexto, el club de Avellaneda mantiene un conflicto con varios futbolistas.

Por el otro lado, Boca Juniors cuenta con algunos futbolistas que no están nada cómodos con la situación actual en la que no son considerados como una prioridad para Miguel Ángel Russo. El ejemplo claro es Iván Marcone.

Por ende, surgió la posibilidad de que ambas instituciones lleven adelante un canje. El jugador que le interesa al Rojo es Marcone, que es hincha fanático del club. En tanto, el hombre que quiere Boca es Silvio Romero, el goleador de Independiente.

Sin embargo, este viernes se cayeron las negociaciones, al menos de forma temporal. Es que Independiente sacó de las mismas a Romero y ofreció a cambio a Cecilio Domínguez, futbolista paraguayo que se considera libre.

Esto no le gustó nada a Boca, ya que no tiene ningún interés en Domínguez. Por ello, según indicó el diario 'Olé', a esta hora no hay chances de que se lleve adelante el trueque. "Imaginate si con Silvio los ayudábamos a ganar la séptima Libertadores. No podemos hacer eso. Romero es nuestro capitán y la figura del equipo y Marcone es un suplente en Boca", le explicaron desde el Rojo al medio de comunicación.

Por su parte, el que estalló de furia debido a esta maniobra de Independiente fue el propio Marcone, que ya se había hecho ilusiones de desembarcar en Avellaneda: "Entonces al final ustedes no me quieren. Yo estoy haciendo un esfuerzo grande para que la operación se dé pero ustedes no quieren largar a Romero. Me hicieron perder el tiempo", fueron las palabras del volante según 'Olé'.

Lee También