Se re calentó todo: fuertísimo cruce de 'Matador' y Eduardo Pimentel en Twitter

Sin duda alguna, el personaje que más disfruto el descenso del Boyacá Chicó en Colombia fue el reconocido caricaturista 'Matador'. Una vez se confirmó que el equipo de Tunja jugará en la 'B', apareció un polémico video del dibujante en el que le hace pistola a Eduardo Pimentel, el presidente del cuadro 'Ajedrezado'. Además, sus acompañantes arengaban insultos para el dirigente.

Con ese clip empezó la discordia. 'Matador' es reconocido hincha del Deportivo Pereira, equipo que disputaba el decenso con el Boyacá Chicó. Eduardo Pimentel fue quien denunció al equipo Matecaña de jugar con futbolista contagiados de Coronavirus y eso luego impulso una disputa en Dimayor para quitarle puntos al equipo de Risaralda.

VIDEO: El video de 'Matador' tras confirmarse el descenso del Boyacá Chicó

Como era de esperar, la grabación se hizo muy viral y llegó a las redes de Eduardo Pimentel. El directivo no se quedó callado y con su estilo reaccionó directo y tildó a 'Matador' de "Bufón de las FARC". Además, le agradeció irónicamente porque sus insultos le hicieron recordar sus épocas de futbolista.

Pues bien, la novela entre ambos no quedó ahí. A 'Matador' no le guató para nada que lo vincularan con el grupo guerrillero y también tuvo tiempo para dirigirle una nueva respuesta a Eduardo Pimentel. Sin filtro, llevó la discusión al plano de la política y aseguró que por esas palabras "asesinaron a Jaime Garzón".

"Cuando Eduardo Pimentel dice que soy "bufón de Far" está utilizando la estrategia del uribismo de rotular de guerrilleros a la gente que no comparte sus ideas".

No contento con eso, 'Matador' volvió a pegar de la mejor forma que lo sabe hacer y fue con una caricatura. No solo hizo referencia al descenso del Boyacá Chicó, sino volvió a poner en el pano de la discusión la polémica del cuadro boyacense por no cumplir con el pago del contrato de sus uniformes.

��uenos días familia uribista, nos escri��e desde ��oyacá Eduardo ��imentel este ��eligerante y ��elicoso trino.

Puedo notar por su ortografía que lo escri��ió tan emocionado que sus lagrimas empaparon sus Crocs.



Olvida ya tu pena con el ��alón y disfruta la caricatura.



��esos pic.twitter.com/gTEIMskeWN — matador (@Matador000) April 20, 2021

��uenos días familia uribista, nos escri��e desde ��oyacá Eduardo ��imentel este ��eligerante y ��elicoso trino.

Puedo notar por su ortografía que lo escri��ió tan emocionado que sus lagrimas empaparon sus Crocs.



Olvida ya tu pena con el ��alón y disfruta la caricatura.



��esos pic.twitter.com/gTEIMskeWN — matador (@Matador000) April 20, 2021

Lee También