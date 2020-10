Se retiró Pablo Zabaleta: 18 años dejando el alma con la Selección Argentina

Se retira un verdadero gladiador. Un futbolista que dejó la bandera Argentina en alto. Un líder adentro del campo de juego, un ejemplo fuera de él. Sin dudas, Pablo Zabaleta será uno de los defensores recordados por el pueblo por defender, de la manera que lo hizo, a la Selección Argentina.

El futbolista, quién había jugado en el West Ham United como último equipo, hoy anunció su retiro del fútbol en las redes sociales con una emotiva carta, que está explotando de reacciones.

"Queridos amigos y amigas: despues de 18 años como profesional he tomado la decisión de dejar el fútbol. Han sido años maravillosos donde pude disfrutar de momentos únicos e inolvidables. Por siempre agradecido a todos los que me acompañaron en este camino, clubes, compañeros, entrenadores y, por supuesto, a toda mi familia y amigos. Con muchísima emoción, me despido de una de las mejroes etapas que me dio la vida", escribió.

La carrera de Zabaleta fue espectacular. Comenzó en San Lorenzo, viajó a España para jugar en el Espanyol, muchísimos años inolvidables con el Manchester City y cerró en el West Ham. Campen Mundial sub 20, campeon Plimpico y Subcampeon Mundial con la mayor en Brasil 2014.

No hay mucho más para decír... ¡Muchos éxitos en lo que venga, Pablo!

Cuando un futbolista es referente en absolutamente todos los equipos en los que jugó, significa que estamos hablando de un fuera de serie y un deportista ejemplar.@pablo_zabaleta anunció su retiro del fútbol a los 35 años. Gracias por respetar los colores y dejar el alma. pic.twitter.com/z9zuVQOYk2 — Bolavip Argentina (@BolavipAr) October 16, 2020

