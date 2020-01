¿Se suma a Pol Fernández? El nombre que suena para reforzar Boca

A falta de confirmación oficial por parte de la institución, Boca tendría todo prácticamente acordado con Guillermo Fernández para presentarlo como flamante y nuevo refuerzo de la institución.

Luego de varias temporadas jugando en distintos clubes, el Xeneize decidió repatriar al futbolista que formó como profesional unos cuantos años.

LA OPCIÓN DE VIATRI TOMA IMPULSO EN BOCA#CentralFOX - #SuperligaxFOX | Russo quiere un delantero de área y el ex Xeneize es una de las opciones que maneja la dirigencia. pic.twitter.com/rhXHdudaQa — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) January 14, 2020

Si bien todo indica que el conjunto de La Ribera se retiraría de la ventana de transferencias con el arribo con el hombre de Cruz Azul, desde FOX Sports indicaron que el cuadro argentino podría concretar un arribo más en caso de presentarse la oportunidad.

Desde el predio de Boca en Ezeiza, Juan Fernández comenzó su informe indicando que "el mercado de pases de Boca va a ser muy tranquilo".

Argumentando sus dichos, el periodista aseguró: "Hoy está Pol Fernández, y no sería de extrañar que la situación termine aquí. Boca no está desesperado ni urgido, el equipo no se desarmó".

Insistiendo que el nombre de Lucas Viatri, al día de la fecha, es uno que la Comisión Directiva maneja en caso de ser necesario, el corresponsal cerró: "El nombre de Viatri ha sonado, es un futbolista al que Riquelme supo conocer dentro de la cancha".

Cabe destacarse que el artillero actualmente se encuentra sin equipo y con el pase en su poder, dado que su vínculo con Peñarol de Uruguay culminó a principios de este año.

#Bienvenidos Boca este domingo homenajeó a Walter Erviti y Lucas Viatri, campeones con la camiseta xeneize. pic.twitter.com/qsr91OTzBx — Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) September 28, 2015

